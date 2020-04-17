Samsun'da öğretmen ve öğrencilerden "Evde kal" klibi
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Samsun, Ladik, Güncel

Samsun'da öğretmen ve öğrencilerden "Evde kal" klibi

Samsun'da bir lisenin öğretmen ve öğrencilerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" temalı klip, sosyal medyada ilgi görüyor.

17.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:04
Samsun'da öğretmen ve öğrencilerden 'Evde kal' klibi

Samsun'da bir lisenin öğretmen ve öğrencilerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" temalı klip, sosyal medyada ilgi görüyor.

Ladik Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, yazdıkları "Evde kal" isimli şarkıya evlerinden kendilerinin çektikleri videolarla klip hazırladı.

Okulun müzik öğretmeni Anıl Ak'ın sözlerini yazıp piyano ve keman çaldığı klibe öğrencilerden Betül Özlem Ergül, Rumeysa Kaplan ve Enes Ergül de gitarla eşlik etti.

Öğrencilerden Sevdenur Ceylan'ın solistlik yaptığı klipte şarkının sözleri, işitme engelliler için öğrencilerden Nisan Kahvecioğlu tarafından işaret diline çevrildi.

Okulun resmi Twitter hesabından paylaşılan klipteki şarkının sözleri şöyle:

"Tedbirini aldığında virüs seni yener mi, evde çal evde söyle hadi, evimiz okulumuz ve çalışmaya devam et, öğretmenin aklı sende hep, hayat eve sığdığında bugünler geçer elbet, evde kal gençlik çok dikkat et, kendine iyi bak virüsü düşünme, evde kal evde kal Türkiye, kendine iyi bak virüsü düşünme evde kal evde kal Türkiye."

Samsun'da öğretmen ve öğrencilerden 'Evde kal' klibi

Kaynak: AA

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