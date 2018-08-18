Samsun'da Öğretmen ve Öğrenciler Yerli Yazılım Kullanacak

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla Samsun'daki okullarda yer alan akıllı tahtalarda ulusal işletim sistemi Pardus yazılımı kullanılacak.

Yerli işletim sistemi Pardus'un il genelinde eğitim alanında kullanılan akıllı tahta ve tabletlere kurularak milli ve yerli yazılım kullanım oranının artırılması hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, başlattıkları çalışmayla birlikte Samsun' da okullarda yerli ve milli yazılım kapsamında geliştirilen uygulamalar ile Pardus işletim sistemini kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Hem güvenlik, hem tasarruf

Pardus işletim sisteminin kullanılmasının, ülke güvenliği noktasında da büyük bir önem arz ettiğini belirten Coşkun Esen, "Geliştirilmiş yerli işletim sistemin Pardus'un siber güvenlik açısından çok daha iyi bir savunma sisteminin olduğu biliniyor. Ayrıca yerli yazılımla ülkemiz genelinde her yıl ödenmek zorunda olunan lisans ve hizmet ücretinin de önüne geçmek için ciddi bir adım atmış olacağız" dedi.

Öğrencilerin dersleri daha eğlenceli geçecek

Esen şöyle devam etti: "Kullanıcı dostu birçok özellik içeren geliştirilmiş yerli işletim sistemi Pardus ara yüzünün, derslerin çok daha faydalı, eğitici ve eğlendirici geçmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Zaten kodlama, müfredata alınmasından sonra önümüzdeki dönemde ülkemizin uluslararası düzeyde yerini belirleyecek en önemli alanlardan birisi haline geldi. Bu doğrultuda kodlama ve yazılım konusunda tüm ülkeye örnek olabilecek KODLASAM projesini hayata geçirmiştik. Projeyle öğrencilerimize oyun oynamayı yasaklamak yerine, çocuklarımıza kendi oyununu yazmaya yönlendiriyoruz. Projemiz başarıyla devam ediyor."

Akıllı tahtalarında Pardus kullanımı artacak

Samsun genelinde okullardaki sınıflarda toplam 7 bin 935 adet etkileşimli akıllı tahta bulunduğunu belirten Esen, "Etkileşimli tahtalarımızın büyük bir kısmında Pardus işletim sistemi kurulu. Geri kalan kısmında hem Windows işletim sistemi hem de yine Pardus işletim sistemi mevcut. Yürüttüğümüz bu çalışmayla Windows işletim sistemini devre dışı bırakarak, sadece yerli ve milli yazılımımız olan Pardus' u kullanmayı amaçlıyoruz. Pardus' un zaten TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen 'Etkileşimli Tahta Arayüzü' bulunuyor ve bu da kullanım kolaylığı sağlıyor. Birçok öğretmenimiz kullanım sıkıntısı yaşamıyor ve yaşamayacak. Yine de biz kendilerini geliştirilmeleri ve etkin kullanmaları adına Samsun Akademi kapsamında öğretimlerimiz için Pardus kullanımı ile ilgili kurslar açacağız" açıklamalarında bulundu.

Gerçekleştirilen bu çalışmalarla ABD menşeli Microsoft Windows yazılımının kullanılmasının önüne geçilerek, hem ekonomik anlamda hem güvenlik anlamında hem de ülkemizin yerli ve milli yazılım konusunda gelişmesi sağlanacak. Pardus' un açık kaynak kodlu olması da öğrencilerin bu yazılımı geliştirerek dünya çapında bir yazılım oluşturabileceği de ön plana çıkıyor. - SAMSUN