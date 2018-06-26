Samsun'da Öğretmen, Öğrencisine Tacizden Tutuklandı

Samsun'da 62 yaşındaki bir öğretmen, 14 yaşındaki kız öğrenciye elle ve sosyal medya üzerinden tacizde bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir ortaokulda meydana gelen olayda, fen bilgisi öğretmeni 62 yaşındaki D.B.'nin okul zamanı 8. sınıf öğrencisi A.N.D. adlı kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu ve öğretmenin tacizini çocuğun sosyal paylaşım sitesi üzerinde yazılar yazarak sürdürdüğü iddia edildi. Kız çocuğunun durumu ailesine bildirmesi üzerine olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili öğretmen D.B.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen D.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN