Samsun'da Öğrenme Şenliği

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜRK-PDR Derneği ve Yenilikçi Öğrenme Merkezi işbirliğinde "Öğrenme şenliği" düzenlendi.

Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen şenlikte, 11 ayrı atölyede öğretmenler, kişisel gelişim ve sosyal girişimcilik konularında çalıştay düzenledi.

Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, Samsun'da eğitimi bütüncül bir bakış açısıyla yönetmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

İnsanın dünyaya geldiği ilk andan itibaren öğrenme faaliyeti içinde olduğuna işaret eden Esen, "Böyle olduğu halde neden sonraki süreçte öğrenmeyle aramızda mesafe oluşuyor, bunu kendime dert edindim. Bu programı duyururken, 'Samsun'da öğrenmek bir şenliktir' dedim. Öğrenmeyi bir şenlik duygusu içinde almanın ve o vurguyla hareket etmenin etkili olduğunu düşünüyorum." dedi.

Samsun'da 3 yıl önce "Maarif Hareketi" adını verdikleri eğitim modelini uygulamaya koyduklarını dile getiren Esen, şunları kaydetti:

"Maarif Hareketi ile eğitimi hep beraber yönetiyoruz. Bu hareket Türkiye'ye de yön verecek nitelikte hal almaya başladı. O gün hedefimizi çok büyük koyduk, 'Bir şehir değişir, Türkiye değişir', 'Samsun'u değiştirmeye talibiz' dedik. Burası ilk adım şehri olduğuna göre, Türkiye'nin de değişeceğine inanıyoruz."

Şenlikte eğitimci Kayhan Karlı, "Zamane Çocuklarının Sosyal Duygusal Gelişimi" konusunda sunum yaptı.

Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı, Doç. Dr. Sevil Akaygün, Doç. Dr. Mustafa Sever, Doç. Dr. Eren Ceylan'ın katılımıyla da "Türkiye'de ve Dünyada Bilim" paneli gerçekleştirildi.

Kaynak: AA