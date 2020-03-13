Samsun'da öğrencilerin eve dönüşü sürüyor
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Koronavirüs, Samsun, Güncel

Samsun'da öğrencilerin eve dönüşü sürüyor

Samsun'da öğrencilerin eve dönüşü sürüyorTÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Samsun'da öğrenciler evlerine dönmeyi sürdürüyor.

13.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:07
Samsun'da öğrencilerin eve dönüşü sürüyor

Samsun'da öğrencilerin eve dönüşü sürüyor

TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Samsun'da öğrenciler evlerine dönmeyi sürdürüyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit kampüsündeki yurtlarda kalan öğrenciler, bavullarını alarak Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi. Burada bilet alan öğrenciler, tatili geçirmek üzere otobüslerle memleketlerien hareket etti.

OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi İlhami Kızıltaş, 3 haftalık tatil ilan edilmesi üzerine fazla beklemeden yola çıkıtğını söyleyeraek "Bavulumu topladım ve bugün yola çıktım. Giresun'a evime gideceğim. Dün haberi aldıktan sonra internet üzerinden otobüs bileti almaya çalıştım ama çok yoğundu o yüzden bu gün alabildim. Koronavirüse karşı böyle bir tedbir alınmasını çok doğru buluyorum" dedi.

Şule Özal ise tedbir amaçlı olarak tatil ilan edilmesinin çok yerinde bir karar olduğunu belirterek "Bir sınıfta 100-150 kişi olabiliyor. Böyle bir ortamda korunmak da kolay değil o yüzden tatil ilan edilmesi çok güzel oldu bende evime Çorum'a gidiyorum" diye konuştu.

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Samsun'da öğrencilerin eve dönüşü sürüyor

Kaynak: DHA

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Samsun'da öğrencilerin eve dönüşü sürüyor

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