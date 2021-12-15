Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı - Haberler
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Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, cezaevine gönderildi.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçedeki bir ilkokulda sınıf öğretmeni olan Y.Ö'nün bazı öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Okuldaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Y.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Samsun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmenle ilgili adli ve idari soruşturma açıldığı belirtilerek, öğretmenin açığa alındığı, konunun Valilik tarafından hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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