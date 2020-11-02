Samsun'da öğrencilere "Atmosfere Dokunuyoruz" Projesi
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Samsun'da öğrencilere "Atmosfere Dokunuyoruz" Projesi

02.11.2020 12:59 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:02
Samsun'da öğrencilere

Samsun'da öğrencilerin hava olaylarını tanıması, meteorolojik ölçümlerde kullanılan materyal ve teknolojiyi öğrenmesi amacıyla hayata geçirilen "Atmosfere Dokunuyoruz" Projesi devam ediyor.

Samsun'da öğrencilerin hava olaylarını tanıması, meteorolojik ölçümlerde kullanılan materyal ve teknolojiyi öğrenmesi amacıyla hayata geçirilen "Atmosfere Dokunuyoruz" Projesi devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun Maarif Hareketi kapsamında başlatılan ve ikinci yılında devam eden projede eğitimler, salgın nedeniyle yeniden düzenlendi.

Uzaktan eğitime uygun olacak şekilde eğitimlerin verildiği Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü sahasında, hedeflenen kazanımlara uygun olarak eğitimler planlandı.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime izin verilen sınıf kademelerinde isteğe bağlı olarak sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun bir şekilde proje kapsamında eğitimlerinin bir kısmı yüz yüze yapılacak.

Proje ile geçen yıl 2 bin 66 öğrenci eğitim alırken bu yılın birinci döneminde 7-8-9 ve 10. sınıflardan 4 bin 78 öğrenci projeden faydalanma imkanı bulacak.

Meteoroloji eğitimlerinin her aşamasında, eğitimlerin öğrencilerin kazanımlarına uygun içerik, yöntem ve malzemelerle gerçekleştirilmesine önem veriliyor. Bütün etkinlikler projenin uzman öğretmenleri tarafından önceden planlanıyor, alan tanıtımında ise meteorologlar görev alıyor. Eğitimlerde, birçok duyu organını harekete geçiren ve kalıcı öğrenme sağlayan etkinlikler de yer buluyor.

Proje ile 6 bin öğrencinin, hava olaylarını tanıması, meteorolojik ölçümlerde kullanılan materyal ve teknolojiyi öğrenmesi hedefleniyor. Oluşturulan interaktif atmosfer sayesinde öğrenciler ders kazanımlarını yaşayarak elde edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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