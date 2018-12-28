Samsun'da Öğrenciler Okuma Sevgisi İçin Ağaçlara Kitap Astı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri ile veliler tarafından düzenlenen 'Ağaç Kütüphanesi' etkinliği kapsamında, kentteki 6 ağaca 200 kitap asıldı. İlçe sakinleri, ağaçlara asılı kitaplardan istediklerini aldı.

İlkadım'da bulunan Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerle öğretmen ve velileri tarafından 'Ağaç Kütüphanesi' etkinliği düzenlendi. 56 Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 6 ağaca etkinlik kapsamında kurdelelerle 200 kitap asıldı. İlçe sakinleri ağaçlara asılı kitaplardan istediklerini alarak okumaya başladı. Özellikle çocuklar kitaplara büyük ilgili gösterdi.

Etkinlikte konuşma yapan Atatürk Ortaokulu Müdürü Rasim Nerse, öğrencilerin evlerinde okudukları kitapları, başka okuyuculara ulaştırmak için ağaçlara asarak kütüphane oluşturduklarını belirterek, "Bizler okul olarak bütün şehri ağaçlar yardımıyla kütüphaneye çevirmeye çalışıyoruz. Siz yeter ki çocuklarınızla kitap okumaya devam edin. Amacımız, kitap okuyan kişi sayısının artmasına katkıda bulunmak. Bu konuya dikkat çekmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

- Samsun

Kaynak: DHA