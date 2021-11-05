Samsun'da öğrenci servislerine drone ile denetim

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerince drone ile öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında, öğrenci servisi denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Drone yardımıyla yapılan denetimlerde 292 okul servis aracı kontrol edildi, 7 araca toplam 3 bin 708 lira idari para cezası uygulandı, 29 okul servis sürücüsü ise eksiklerini tamamlaması konusunda uyarıldı.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde ise 209 okul servis sürücüsü ve personeli ile 625 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapılan denetimlerde, tedbir kurallarına uymayan 5 sürücü ve rehber personel ile 44 öğrenci uyarıldı.