Samsun'da öğrenci servisleri denetlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekiplerince öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Terme İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, yol üzerinde seyir halinde olan okul servisi sürücülerine yönelik faaliyet gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sürücü ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı, "dur" ikaz lambasının çalışması, okul servis aracının camlarının sabit olup olmadığı ve geri ikaz sesli sensörü kontrol edildi.

Ekipler, sürücülere genel trafik kuralları konularında bilgilendirme de yaptı.

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