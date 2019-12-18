Samsun'da öğrenci servisi takla attı: Yaralılar var
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Samsun'da öğrenci servisi takla attı: Yaralılar var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü takla attı.

18.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:20
Samsun'da öğrenci servisi takla attı: Yaralılar var

'un ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 10'dan fazla öğrenci yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 55 C 6076 plakalı minibüs, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 10'dan fazla öğrenci ile sürücü yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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