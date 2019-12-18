Samsun'da öğrenci servisi takla attı: Yaralılar var

18.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:20

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 10'dan fazla öğrenci yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 55 C 6076 plakalı minibüs, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 10'dan fazla öğrenci ile sürücü yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA