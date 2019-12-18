Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı
Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralıSamsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 15 öğrenci yaralandı.
18.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:23
Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 15 öğrenci yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Kaynak: DHA