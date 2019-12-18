Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı (3)
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Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSamsun'un Çarşamba ilçesinde, öğrenci servisi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Zülal Işıl Çörtük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

18.12.2019 22:09 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:09
Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

'un ilçesinde, öğrenci servisi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Zülal Işıl Çörtük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. böylece kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 10 öğrencinin tedavisine devam ediliyor. 


Kaynak: DHA
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