Samsun'da odun keserken boynundan yaralanan genç hayatını kaybetti
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Samsun'da odun keserken boynundan yaralanan genç hayatını kaybetti

14.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:02

Samsun'da odun keserken boynundan yaralanan genç hayatını kaybetti Samsun'un Canik ilçesinde motorlu testereyle odun kesimi yaparken boynundan ağır yaralanan Barış Keskin (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da odun keserken boynundan yaralanan genç hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde motorlu testereyle odun kesimi yaparken boynundan ağır yaralanan Barış Keskin (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi Özcan Sokak üzerinde bulunan evin bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Barış Keskin, bahçede odun kesimi yaparken, ağaç motorunun sıçramasıyla boynundan yaralandı. Olay, 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Keskin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Olayın yaşandığı bahçede olay yerine inceleme ekipleri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Gencin cansız bedeninin otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.

Samsun'da odun keserken boynundan yaralanan genç hayatını kaybetti
Samsun'da odun keserken boynundan yaralanan genç hayatını kaybetti
Samsun'da odun keserken boynundan yaralanan genç hayatını kaybetti
Samsun'da odun keserken boynundan yaralanan genç hayatını kaybetti
Samsun'da odun keserken boynundan yaralanan genç hayatını kaybetti
Samsun'da odun keserken boynundan yaralanan genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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