Samsun'da Ocak Ayında 374 Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Ocak ayında 78 bin 530 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 374 aranan şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği, 2018 Ocak ayı adli ve önleyici polislik hizmetleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkımızın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimlerce polis sorumluluk bölgesi dahilinde, 01-31 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında; 78 bin 530 kişinin GBT kaydı sorgulanmış olup, 374 aranan şahıs yakalanmıştır. 67 bin 415 araç kontrol edilmiş olup, 29 aranan (çalıntı-yakalamalı-hacizli) araç yakalanmıştır. 660 araç trafikten men edilmiş olup, 16 bin 163 araca cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca 437 kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda; 68 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 22 adet av tüfeği, 15 adet kurusıkı tabanca, 240 adet kesici ve delici alet (6136 SKM kapsamı dışında) 8,06 gr eroin, 973,36 gr esrar maddesi, 4 bin 688 adet ectacy uyarıcı hap, 804,37 gr bonzai (sentetik kannabinoid) 6 bin 245 paket kaçak sigara, 251 litre kaçak içki ve 598 adet çeşitli emtialar (elektronik cihazlar) ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında işlem yapılan 159 şüpheli şahıstan 141 şüpheli yakalanmış ve yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklanmıştır. 80 şüpheli şahsa denetimli Serbestlik tedbiri uygulanmış, 51 şüpheli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince başta terör ve çıkar amaçlı suç örgütleri, uyuşturucu ve asayiş suç şebekeleri olmak üzere vatandaşımızın huzuruna yönelik her türlü tehdide karşı aralıksız olarak mücadele edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN