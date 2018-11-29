Samsun'da Nitelikli Dolandırıcılık İddiası

Samsun'da bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İddiaya göre, Çarşamba ilçesinde yaşayan Yüksel K. adlı kişi, Hakan K. ve Sinan K'nin tanıştırdığı Filiz K. ile 5 Kasım'da, kadının ikametinde buluştu.

Burada, kocası ve ağabeyi olarak tanıttığı kişilerce diğer odaya götürülen Filiz K'nin çığlıkları duyuldu.

Yüksel K, ardından yanına gelen bu kişiler tarafından, "Seni de öldürürüz, kurtulmak istiyorsan 100 bin lira vereceksin." diye tehdit edildi.

İkametten ayrılan Yüksel K, bir süre sonra buluştuğu Hakan K, Sinan K. ve Yalçın Y'ye 95 bin lira verdi.

Yüksel K'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu ekipleri, teknik ve fiziki çalışmanın ardından Hakan K, Filiz K, Sinan K, Yalçın Y, Ömer K. ve Akın A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan K, Filiz K, Sinan K. ve Yalçın Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, Ömer K. ve Akın A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.