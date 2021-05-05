Samsun'da nisan ayında karantinayı ihlal eden 130 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun Valiliği, nisan ayında 1 milyon 387 bin 363 kişinin HES Kodunun sorgulandığını, karantinayı ihlal eden 130 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Samsun Valiliği, nisan ayında 1 milyon 387 bin 363 kişinin HES Kodunun sorgulandığını, karantinayı ihlal eden 130 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması için etkin mücadele yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğünün nisan ayı içinde şok uygulamalar gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsun genelinde 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 1 milyon 387 bin 363 kişinin HES kodu sorgulaması yapılmıştır. Karantinayı ihlal eden 29'u pozitif 101'i temalı durumda bulunan toplam 130 kişi yakalanarak adli ve idari işlem yapılmıştır. Ekiplerimizce 18 bin 86 izolasyon denetimi yapılmış olup izolasyonu ihlal eden 23 kişi tespit edilmiş ve adli ve idari işlem yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün