Samsun'da nisan ayında 1384 konut satıldı
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Samsun'da nisan ayında 1384 konut satıldı

Samsun'da nisan ayında 1384 konut satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun'da 2021 yılı Nisan ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 83,6 artarak 1384 olarak gerçekleşti.

Samsun'da 2021 yılı Nisan ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 83,6 artarak 1384 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 Yılı Nisan Ayı Konut Satış İstatistikleri'nden "Samsun İli, Konut Satış İstatistikleri" konusunda bir basın açıklaması yaptı.

Buna göre Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu. 1384 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 1,4'ü Samsun'da gerçekleşti. Samsun en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 21. sırada yer aldı.

Samsun'da ipotekli konut satışları sayısı 241 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Samsun'un payı yüzde 1,4 ile 18. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payıysa yüzde 18,3 olarak gerçekleşti.

Samsun'da diğer satış türleri sonucunda 1143 konut el değiştirdi. Samsun'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 82,6 odu. Samsun'da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 1,5'lik pay alarak 20. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde 95 bin 863 konut satışının 29 bin 212'si (yüzde 30,5) ilk satış, 66 bin 651'i ise (yüzde 69,5) ikinci el satış olarak gerçekleşmişti. Samsun'da ise 1384 konut satışının 497'si (yüzde 35,9) ilk satış, 887'si ise (yüzde 64,1) ikinci el satış olarak yapıldı. - SAMSUN

Samsun'da nisan ayında 1384 konut satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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