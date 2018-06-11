Samsun'da Narkotim Ekiplerinin Operasyonu: 17 Gözaltı
Samsun'da NARKOTİM ekiplerince yapılan uygulamalarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da NARKOTİM ekiplerince yapılan uygulamalarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi NARKOTİM ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde uygulama yaptı.
Uygulamalarda, uyuşturucu kullandığı öne sürülen 17 kişi yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, esrarlı sigara, ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirdi.
Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından salıverildi.