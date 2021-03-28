Samsun'da narkotik ve HES uygulaması
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Samsun'da narkotik ve HES uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da narkotik ve HES uygulaması

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik ve HES uygulaması düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik ve HES uygulaması düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekiplerinin de desteğiyle İlkadım ilçesinde narkotik ve HES uygulaması düzenlendi. Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde düzenlenen narkotik ve HES uygulamasında şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde arama yapılırken, korona virüse karşı ise HES uygulaması yapılıp sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı izin belgesi kontrolü yapıldı. - SAMSUN

Samsun'da narkotik ve HES uygulaması
Samsun'da narkotik ve HES uygulaması
Samsun'da narkotik ve HES uygulaması
Samsun'da narkotik ve HES uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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