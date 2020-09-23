Samsun'da narkotik uygulamasında 9 zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da narkotik uygulamasında 9 zanlı gözaltına alındı

23.09.2020 10:43 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:46

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik uygulamasında 9 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezinde düzenlenen uygulamada 143 kişi, 27 araç, 7 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamada, 3 kişi hakkında yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan, bir kişiye de amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem yapıldı.

Adresler ve kişilerin üst aramasında, 304,84 gram esrar, 350 kapsül sentetik hap ve esrarlı sigara ele geçirildi.

Uygulamada, 9 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 6'sı "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Volkan Bozkır Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Babel Arda Turan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Hakim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da narkotik uygulamasında 9 zanlı gözaltına alındı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 10:48:30. #1.15#
title