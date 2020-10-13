Samsun'da narkotik uygulamasında 18 şüpheli yakalandı
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Samsun'da narkotik uygulamasında 18 şüpheli yakalandı

13.10.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:13
Samsun'da narkotik uygulamasında 18 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Bafra ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 121 kişi, 25 araç, 7 iş yeri, 6 park ve 4 metruk bina kontrol edildi.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 42 uyuşturucu hap, 1362 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, 2 kök kenevir bitkisi, esrarlı sigara ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Ekipler, 6 şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaptığı, 12 şüpheliyi de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Öte yandan, uygulama sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 kişiye idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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