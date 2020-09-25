Samsun'da narkotik uygulamasında 15 zanlıya işlem yapıldı
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Samsun'da narkotik uygulamasında 15 zanlıya işlem yapıldı

25.09.2020 13:01 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:04
Samsun'da narkotik uygulamasında 15 zanlıya işlem yapıldı

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada 128 kişi, 20 araç, 5 iş yeri, 3 park ve 2 metruk bina kontrol edildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Adresler ve kişilerin üst aramasında, 6 kapsül sentetik hap, 2,40 gram esrar, 9 cinsel içerikli hap, ruhsatsız tabanca ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 zanlıdan 12'si, "uyuşturucu madde kullanmak", 3'ü ise "Ates¸li silahlar ve bıc¸aklar ile digˆer es¸yalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek" iddiasıyla işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Uygulamada 2 aranan şahıs da yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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