Samsun'da narkotik uygulamasında 14 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da narkotik uygulamasında 14 kişi gözaltına alındı

11.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.10.2020 11:16
Samsun'da narkotik uygulamasında 14 kişi gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada 144 kişi, 28 araç, 11 iş yeri, 6 park ve 8 metruk bina kontrol edildi.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 45 uyuşturucu hap, 58 kapsül sentetik hap, 1,3 gram metamfetamin, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca fişeği

bulundu.

Ekipler 4 kişiyi uyuşturucu ticareti yaptıkları, 9 kişiyi uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla, bir kişiyi de hırsızlık suçundan gözaltına aldı.

Öte yandan, uygulama sırasında yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 kişiye idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Esra Erol Özgü Namal İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Vitor Hugo Gökhan Töre Roland Garros
Daha Fazla Ekim İzmir Hatay Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da narkotik uygulamasında 14 kişi gözaltına alındı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 11:17:33. #1.14#
title