Samsun'da narkotik uygulamasında 11 şüpheli yakalandı
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Samsun'da narkotik uygulamasında 11 şüpheli yakalandı

17.10.2020 10:25 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:28
Samsun'da narkotik uygulamasında 11 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, 130 kişi, 17 araç, 4 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 124,78 gram esrar, 61 uyuşturucu hap, 0,93 sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, 23 tabanca mermisi, pompalı tüfek ve 29 pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaptığı, 9 şüpheliyi de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Öte yandan uygulama sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 kişiye, amaç dışı bıçak taşıdığı iddiasıyla da bir kişiye idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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