Samsun'da narkotik uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı
07.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:08
Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, 201 kişi, 30 araç, 7 iş yeri, 5 park ve 6 metruk bina kontrol edildi.
Adresler ve kişilerin üst aramasında, 198,34 gram esrar ve 18 sentetik hap ele geçirildi.
Ekipler 2 kişiyi uyuşturucu ticareti yaptıkları, 8 kişiyi de uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına aldı.
Öte yandan, uygulama sırasında yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişi, halk sağlığını tehdit etmek suçundan da bir kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek