Samsun'da narkotik uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı
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Samsun'da narkotik uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı

07.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:08
Samsun'da narkotik uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, 201 kişi, 30 araç, 7 iş yeri, 5 park ve 6 metruk bina kontrol edildi.

Adresler ve kişilerin üst aramasında, 198,34 gram esrar ve 18 sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler 2 kişiyi uyuşturucu ticareti yaptıkları, 8 kişiyi de uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Öte yandan, uygulama sırasında yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişi, halk sağlığını tehdit etmek suçundan da bir kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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