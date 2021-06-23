Samsun'da narkotik uygulaması
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Samsun'da narkotik uygulaması

Samsun'da narkotik uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu uygulaması yapıldı.

Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da uyuşturucu uygulaması gerçekleştirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehrin farklı bölgelerinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle uyuşturucu uygulaması yapıldı. - SAMSUN

Samsun'da narkotik uygulaması
Samsun'da narkotik uygulaması
Samsun'da narkotik uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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