Samsun'da narkotik uygulaması
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Samsun'da narkotik uygulaması

13.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:01
Samsun'da narkotik uygulaması

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik uygulaması düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik uygulaması düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve Motosikletli Yunus ekiplerinin de desteğiyle İlkadım ve Canik ilçesinde narkotik uygulaması düzenlendi.13.00-17.00 saatleri arasında düzenlenen uygulamada araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramaların yanı sıra HES sorguması yapıldı ve sokağa çıkma ile ilgili izin belgeleri de kontrol edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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