Samsun'da Narkotik Uygulaması

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle, İlkadım ilçesi Selahiye, Kökçüoğlu ve Unkapanı mahallelerinde narkotik uygulaması yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Ali Kovancı koordinesinde yürütülen uygulamada, Şeyh Seyyid Kutbiddin Camisi ve Türbesi'nin etrafı ile mezarlıkların yanı sıra sokaklarda şüpheli durumunda bulunan vatandaşların GBT'leri sorgulandı.

Uygulamalarda, 167 kişi, 13 araç ve 2 iş yeri kontrol edildi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada, 3 paket esrar ve 1 paket sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 4 kişi de gözaltına alındı.