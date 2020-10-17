Samsun'da narkotik uygulaması: 11 gözaltı
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Samsun'da narkotik uygulaması: 11 gözaltı

17.10.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:47
Samsun'da narkotik uygulaması: 11 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu uygulamasında uyuşturucu madde ve silah ele geçerken, 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu uygulamasında uyuşturucu madde ve silah ele geçerken, 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptıkları uygulama ve arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 130 şahıs, 17 araç, 4 iş yeri, 4 park ve 3 metruk binayı kontrol etti. 1 şahsa amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem uygulandı, 2 şahsa pandemi kurallarına aykırı davranmaktan cezai işlem uygulandı, 124,78 gram esrar maddesi, 61 adet sentetik ecza hap, 0,93 gram metamfetamin maddesi, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca, 23 adet 7,65 mm çapında mermi, 1 adet pompalı tüfek, 29 adet tüfek kartuşu elde edilmiş ele geçirildi. Olayda ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 9'una uyuşturucu madde kullanmak, 2 şahsa da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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