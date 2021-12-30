Narkotik şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da narkotik şüphelileri polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yürüttükleri çalışma sırasında, şüpheliler M.A. ile H.E. takip edildiklerini fark etti.

Polis, başkasına ait 06 CKL 594 plakalı otomobille kaçmaya başlayan şüphelilerin peşine düştü.

Telsiz anonslarıyla Asayiş Şubesi, İlkadım ve Canik Emniyet Müdürlüğü ile trafik ekipleri de kaçış güzergahlarında otomobili takibe aldı.

Şüpheliler, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Samsun Ankara kara yolunda araçtan uyuşturucu ile iki ruhsatsız tabancayı attı.

Tekkeköy istikametine kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil, emniyet mensuplarının kovalamacası sonucu Aşık Veysel Caddesi'nde durduruldu.

Yere yatırılarak kelepçe takılan şüpheliler, ardından emniyete götürüldü.

Film sahnesini aratmayan yakalama anları ise AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Yol kenarına atılan uyuşturucu ve tabancalar, olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından muhafaza altına alındı.

Öte yandan, yakalanan şüphelilerin, geçtiğimiz hafta da dur ihtirana uymayarak bekçilerin üzerine araç sürdükleri öğrenildi.