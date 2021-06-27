Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu uygulaması
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Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu uygulaması

Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde sokağa çıkma yasağı ve uyuşturucu uygulaması yapıldı.

Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde sokağa çıkma yasağı ve uyuşturucu uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili uygulama yapıldı. İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerindeki uygulamada polis ekipleri araçları durdurarak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili izin belgelerini sordu ve şüpheli araç ve kişiler üzerinde ise arama yaptı. - SAMSUN

Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu uygulaması
Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu uygulaması
Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu uygulaması
Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu uygulaması - Haberler
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