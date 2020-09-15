Samsun'da narkotik polisinden şok uygulama
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Samsun'da narkotik polisinden şok uygulama

Samsun'da narkotik polisin tarafından arz ile mücadele kapsamında şok uygulama yapıldı.

Samsun'da narkotik polisinden şok uygulama
15.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:34

Samsun'da narkotik polisin tarafından arz ile mücadele kapsamında şok uygulama yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yapılan şok uygulamalarda ve arz ile mücadele kapsamında, 161 şahıs, 33 araç, 6 iş yeri, 5 park ve 3 metruk binada arama yaptı. Yapılan aramalarda 9 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı, 1 şahıs hakkında amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem uygulandı, 1 araca idari işlem yapıldı, 2 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile 537,15 gram esrar maddesi ele geçirildi. 4 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem yapılırken, 1 şahıs da gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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