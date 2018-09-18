Samsun'da Narkotik Ekipleri Okullar Bölgesinde Uygulama Yaptı

Samsun'da narkotik polisi okullar bölgesinde uyuşturucu uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılması üzerine öğrencileri uyuşturucudan korumak için Atakum ilçesindeki okullar bölgesinde uygulama yaptı. Motosikletli narkotik timlerinin de katıldığı uygulamada 'Pusu' adlı narkotik dedektör köpeği de görev aldı. Narkotik polisi şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapıp, şüpheli şahıslar üzerinde de kimlik soruşturması yaptı. Uygulamanın şehir merkezinde aralıksız devam edeceğini öğrenildi. - SAMSUN