Samsun'da Mutfak ve Servis Çalışanlarının Kadro Talebi

SAMSUN (İHA) – Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mutfak ve servis alanında görev yapan personeller, hastane bahçesinde basın açıklaması yaparak kadro talebinde bulundu.

Grup adına basın açıklaması yapan 10 yıllık servis personeli Evren Atik, "Bizler 2014 yılı öncesi personele dayalı hizmet ihalesi ile görevine devam eden mutfak ve servis çalışanlarıyız. 2014 yılından sonra ihale türümüzün değiştiği için 696 sayılı KHK ile yayınlanan taşerona kadro müjdesine sevinemedik. Çünkü KHK'da bulunan yüzde 70 malzeme temini ve yüzde 30 personel giderleri maddesinin maalesef kadro alabileceklerin durumuna uygun olmadığından dolayı açıkta kalıyor ve kadro müjdesinden yararlanamıyoruz. Bizler yıllardır çalıştığımız kurumlarda şirketler aracılığıyla hizmetimize devam etmekteyiz. Şirketler değişse dahi bizler hep kurumlarımıza çalışmalarımıza devam ettik. Ancak bu KHK ile neyin ne olacağı belli olmadığından ötürü şu an için hepimiz tedirgin olmaktayız. Bizler genel olarak çalıştığımız kurumlarda dört kalemde hizmet vermekteyiz. Bunlar: Aşçılık, garsonluk, yemek dağıtımı ve bulaşıkçılıktır. Biz yemek hizmetleri veren işçiler olarak sağlık sektörünün olmazsa olmazlarıyız. Biz devletimizden kadromuzun verilmesini ve büyük bir haksızlığın önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.

Mutfak çalışanları basın açıklamasının ardından dağıldı. - SAMSUN