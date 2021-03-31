Samsun'da mutfak tüpünün patladığı evde hasar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da mutfak tüpünün patladığı evde hasar oluştu

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da mutfak tüpünün patladığı evde hasar oluştu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelen evde hasar oluştu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelen evde hasar oluştu.

Yenidoğan Mahallesi Şehit Astsubay İlhan Hamlı Sokak'ta oğlu ile yaşayan Fatma Taştan (65), evde gaz kokusu hissedince dışarı çıktı.

Taştan'ın çıkmasından kısa süre sonra evde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle evin pencerelerinin camları kırıldı, demir korkuluklar yerinden çıktı.

Mahalle sakinleri, patlama sonrası eve girerek mutfak tüpünü dışarı çıkardı.

Fatma Taştan, gazetecilere, sobayı yakıp mutfağa girdiğini belirterek, "Baktım tüp hava yapıyor, dışarı çıktım. Tüp getirende kabahat. Ben dışarı çıktım, patladı kendi kendine. Evde benden başka kimse yoktu, oğlum işteydi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özlem Zengin Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Bahar Candan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç İsmail Kartal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da mutfak tüpünün patladığı evde hasar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:35:45. #1.14#
title