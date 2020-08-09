Samsun'da müteahhit denizde yüzerken boğuldu
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Samsun'da müteahhit denizde yüzerken boğuldu

İstanbul'dan geldiği Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk babası müteahhit hayatını kaybetti.

Samsun'da müteahhit denizde yüzerken boğuldu
09.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:14

İstanbul'dan geldiği Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuk babası müteahhit hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Pendik'te müteahhit olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Recai Orhan (44) Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesmek için memleketi Alaçam ilçesine geldi. Dün Alaçam sahilinde aracı kuma saplanan Recai Orhan aracını kumdan kurtardıktan sonra serinlemek için Karadeniz'e girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen Recai Orhan akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkartılan Recai Orhan 112 Acil Servise ait ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Orhan hastanenin yoğun bakım servisinde gece hayatı kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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