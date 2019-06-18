Samsun'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bir-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, Mısır cuntasının zindanlarındaki on binlerce mazlum için durumun daha da kritik bir hal aldığını belirterek, "İşkence, taciz, öldürme ve daha onlarca hukuksuzluğun engellenmesi için dünyanın sağduyulu kamuoyu harekete geçmelidir" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Samsun İl Temsilciğince Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi nedeniyle Büyük Cami'de gıyabi namazı kılındı. AK Parti İl Başkanlığı ve STK'larla birlikte kılınan cenaze namazının ardından açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, Mursi'nin Mısır'da Hasan el-Benna'dan itibaren devam eden lider kadrolarının hayatını ve mücadelesini şehadetle taçlandırma geleneğinin son halkası olduğunu söyledi.

Şu an Mısır cuntasının zindanlarındaki on binlerce mazlum için durumun daha da kritik bir hal aldığını kaydeden Yıldız, "İşkence, taciz, öldürme ve daha onlarca hukuksuzluğun engellenmesi için dünyanın sağduyulu kamuoyu harekete geçmelidir. Mısır'daki siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalıdır. Sisi cuntasının uluslararası mahkemelerde yargılanması için çalışma başlatılmalıdır. Mursi'nin şehadeti, uluslararası bir heyet tarafından incelenmeli ve tüm sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır. Bir Cumhurbaşkanını hayatta iken koruyamayan dünya kamuoyu, en azından ölümü ardından adaleti sağlamaya çalışmalı. Yaşasın Mısır direnişi. Yıkılsın cunta yönetimi" diye konuştu.

Samsun Büyük Camii'deki gıyabi cenaze namazına, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Sait Bilgiç, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Müftüsü Veysel Çakı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların başkanları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA