Samsun'da Muhtarlara ve Vatandaşa İmar Barışı Anlatıldı

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğiyle imarsız yapıların kayıt altına alınmasını öngören "İmar Barışı" hakkında mahalle muhtarları ve vatandaşlar bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Salonu'nda yapılan toplantıda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkileri İmar Barışı Kanunu hakkında bilgi verdi.

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Mevlüt Oral ise, imar konusunda sıkıntı içinde olan vatandaşlar açısından çok önemli olan bu konunun daha iyi anlaşılması için bilgilendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Bu önemli uygulamanın yasal zemini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldığını aktaran Oral, "Uygulayıcısı da Bakanlık ve illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleridir. İmar barışı kapsamına 13 milyon yapının bulunduğu tespit edilmiş durumda. Oldukça yüksek bir rakam ve bu rakamın içerisinde sadece şehir merkezleri değil, köyler de var. Bu konuda ilk adım olarak yapılması gereken en önemli iş herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ilgili bütün vatandaşlarımızın haberdar edilmesidir." diye konuştu.

Başvuruların e-devlet üzerinden yapıldığını dile getiren Oral, "Tereddüte düşülen vatandaşlarımız ve muhtarlarımız, her hususta Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze başvurularak ihtiyaç duyulan bilgiler alınabilecek ve ilgili personelimiz gerekli rehberliği yapacaktır. Bu düzenleme inşallah hem Samsun'a hem de ülkemiz için hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.