Samsun'da muhtarlara Azerbaycan bayrakları dağıtıldı
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Samsun'da muhtarlara Azerbaycan bayrakları dağıtıldı

25.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 25.10.2020 16:50
Samsun'da muhtarlara Azerbaycan bayrakları dağıtıldı

Samsun'un İlkadım Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki amacıyla 61 mahalle muhtarına kapı ve pencerelerine asması için Azerbaycan bayrağı gönderdi.

Samsun'un İlkadım Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki amacıyla 61 mahalle muhtarına kapı ve pencerelerine asması için Azerbaycan bayrağı gönderdi.

İlkadım Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek için 61 mahalle muhtarına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları hediye edildiği bildirildi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kardeş ülke Azerbaycan'a her platformda destek olacaklarını belirterek, "Azerbaycan halkının her daim yanındayız. Muhtarlarımızın da onların bu haklı davasında yanında olduklarını biliyoruz. Bu nedenle 61 mahalle muhtarımıza kapı ve pencerelerine asmaları için Türk ve Azerbaycan bayrakları gönderildi." ifadesinde bulundu.

Selahiye Mahalle Muhtarı Derya Bozkurt ise birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini ve tüm Türkiye'nin kardeş ülke Azerbaycan'a sahip çıkarak etrafında kenetlendiğini aktardı.

Adalet Mahallesi Muhtarı Kadir Turgut da Ermenistan'ın hain saldırılarını kınadığını ifade ederek, Başkan Demirtaş'a hediyesi için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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