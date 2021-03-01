Samsun'da mucize kurtuluş; 1'inci kattan düşen küçük kızı, çamaşır ipi kurtardı
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Samsun'da mucize kurtuluş; 1'inci kattan düşen küçük kızı, çamaşır ipi kurtardı

01.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:24
Samsun'da mucize kurtuluş; 1'inci kattan düşen küçük kızı, çamaşır ipi kurtardı

SAMSUN'da 2,5 yaşındaki Irak uyruklu kız çocuğu Durah A.H., birinci kattaki evlerinde yaslandığı penceredeki sinekliğin yırtılması sonucu aşağı düştü.

SAMSUN'da 2,5 yaşındaki Irak uyruklu kız çocuğu Durah A.H., birinci kattaki evlerinde yaslandığı penceredeki sinekliğin yırtılması sonucu aşağı düştü. Zemin kattaki çamaşır ipi sayesinde hızı yavaşlayan küçük Durah, olayı yara almadan atlattı.

Olay, dün İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Evde oyun oynayan Irak uyruklu ailenin 5 çocuğundan en küçüğü Durah A.H. pencerenin önündeki masanın üzerine çıktı. Küçük çocuk, açık olan pencereye yaslandığı sırada bir anda penceredeki sineklik yırtıldı. Durah, birinci kattan düştü. Bu sırada zemin kattaki çamaşır ipine çarpan küçük çocuğun düşme hızı yavaşladı. Beton zemine düşen Durah A.H., ailesi tarafından çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, olayı yara almadan atlattığı belirlenen küçük çocuk, evine gönderildi.Evine dönen küçük kızın ailesi büyük mutluluk yaşadı. Baba Abbas Hikmet Nasif, kızının durumunun iyi olduğunu belirterek, Allah'a şükür bir şey olmadı. Hastanede baktılar, kızım iyi dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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