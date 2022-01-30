Samsun'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı

SAMSUN (AA) - Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Samsun'da Karadeniz'e atılan karanfillerle anıldı.

Mübadelenin 99'uncu yılında düzenlenen etkinlik kapsamında mübadiller, Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nun Samsun'a gelişini simgeleyen ve o dönem Tütün İskelesi olarak bilinen yere inşa edilen iskelede toplandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolun ilk adımının burada atıldığını ve tam da burada bugünün anısına denize karanfiller bırakacaklarını dile getirdi.

Kentin, mübadil nüfusun en fazla olduğu iller arasında bulunduğunu belirten Demir, "Bunun güzelliğini zenginliğini en iyi bilen ve yaşayanlardan biriyim. Mübadiller bizi biz yapan değerleri tümüyle genetiğinde taşırlar. Milletimize, vatanımıza, bayrağımıza, geleceğimize aşıktırlar ve bu konuda ellerinden geleni yaparlar. Allah hiçbirimize o acıları tekrar yaşatmasın." dedi.

Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Üyesi Melek Dirican Üner ise mübadeleden yaklaşık 2 milyon insanın etkilendiğini söyledi.

Mübadillerin talep ve isteklerini dile getiren Üner, şunları kaydetti:

"Birinci kuşak mübadiller, terk ettikleri memleketlerini bir daha göremeden göçüp gittiler. Mübadil çocukları ve torunları olarak bir vasiyeti yerine getirircesine aile büyüklerimizin yaşadıkları yerleri vizesiz şekilde seyahat etmek istiyoruz. İstemleri dışı evlerini terk ederek göç yollarında yaşamlarını yitirenleri ve yeni hayatlarını kurmak için her türlü fedakarlık ve gayret ile bizleri bugünleri emanet edenleri saygı ve rahmetle anıyor, çekilen acıların bir daha yaşanmamasını diliyoruz."

Mübadiller, daha sonra "Vardar Ovası" türküsü eşliğinde Karadeniz'e karanfil bıraktı.