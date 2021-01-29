Samsun'da mübadiller atalarını denize karanfil bırakarak andı

Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Samsun'da Karadeniz'e atılan karanfillerle anıldı.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonunca mübadelenin 98'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında mübadiller, Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nu simgeleyen ve o dönem Tütün İskelesi olarak bilinen yere inşa edilen iskelede toplandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, burada yaptığı konuşmada, mübadelenin 98'inci yılı anısı ve hatırası için toplandıklarını belirterek, "Mübadil vatandaşlarımızın nüfus olarak Türkiye'de yoğun olduğu şehirlerden bir tanesiyiz. Onlar bizim zenginliğimiz, Samsunumuzun değerleri. Biliyorsunuz, mübadil kültürü 'evladı fatihan' diye ifade edilen bizim öz kültürümüzün temsilcileri. Bütün hayatlarında, aile hayatında, iş hayatında folkloruyla, sanatıyla, eğitime verdikleriyle önemiyle vatana, millete, bayrağa bağlılığıyla bilinen vatandaşlarımız. Türkiye'nin geleceğinde de sizler çok önemli yer alıyorsunuz. Türkiye'ye güç katıyorsunuz." diye konuştu.

Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Kınay Yanık ise her yıl olduğu gibi çok büyük bir coşkuyla, çok büyük kalabalıkla karanfil bırakmak istediklerini ancak koronavirüs sürecinden dolayı daha az kalabalıkla programı yaptıklarını söyledi.

Mübadiller, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karadeniz'e karanfil bıraktı.

Program, 71 mübadil kuruluşu adına hazırlanan ortak bildirinin okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek