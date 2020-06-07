Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı
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Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı

Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı.

Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı
07.06.2020 21:39 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:39

Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde 18.00-19.00 saatleri arasında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Yapılan uygulamada 1 adet pompalı tüfek ve 4 bıçak emle geçirilirken, 2 alkollü sürücü ve 1 ehliyetsiz sürücüye ceza yazıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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