Samsun'da Motosiklet Şov

Tükiye'nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 150 motosikletli, "6. Samsun Motosiklet Festivali"nde buluştu.

Samsun'da bu yıl 6.'sı düzenlenen Motosiklet Festivali kapsamında şehre gelen motosikletliler renkli görüntüler ortaya koydu. Atakum Belediyesinin destekleri ve Samsun Motosiklet Kulübünün organizasyonu ile Samsun'a gelen motosikletli grup şehirde tur attı. 6-8 Temmuz'da Samsun'da düzenlenen festival kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı. Şehirde motorlarıyla renkli görüntüler oluşturan sürücüler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsunum-1 Gemisi ile denizde gezinti yaptı.

Festival hakkında bilgi veren Samsun Motosiklet Kulübü Başkanı Cenap Şahap Tunç, "Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet sürücüsü arkadaşlarımız 6. Motosiklet Festivali kapsamında Samsun'a gezmeye geldi. Bu yıl spor enduro parkuru oluşturduk. Arkadaşlarımızın caddedeki enerjilerini atabilmelerini sağlamayı amaçladık. Güzel bir organizasyon oluyor. Katkılarından dolayı Atakum Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN