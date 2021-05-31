Samsun'da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
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Samsun'da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Samsun'da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da motosikletin duran otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin duran otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Mete Yahşi Parkı Bulvarı önünde saat 08.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Saka (27) idaresindeki 55 BDH 05 motosiklet durakta yolcu indiren halk otobüsünün arkasında duran Negihan Kemaloğlu idaresindeki 55 ABU 775 otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Fatih Saka ile yanında bulunan Fatih Saka (23) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
Samsun'da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
Samsun'da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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