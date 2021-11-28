Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı Samsun'da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi hastanelik oldu.

ÇİFTLİK, NİĞDE (İHA) - Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Kör idaresindeki 55 BEG 25 plakalı motosiklet ile Yusuf Ceran yönetimindeki 55 ABZ 295 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Serdar Kör ile motosiklette yolcu olarak bulunan Efe Özay yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

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