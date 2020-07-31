Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı
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Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı
31.07.2020 20:50 | Son Güncelleme: 31.07.2020 21:01

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun - Ordu karayolu Terme ilçesi Kozluk mevkisinde seyretmekte olan Osman A. idaresindeki 55 ARB 81 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden bir otomobil tarafından sıkıştırılınca direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Osman A. ve Duygu A. yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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