Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü
06.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:50
Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.
İlçenin Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Mert Kaplan yönetimindeki 55 AEJ plakalı motosiklet, refüjdeki ağaca çaptı.
Kazada motosiklette bulunan Sümeyye Akyürek olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü de 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün